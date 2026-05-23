Администрация Трампа отстранила Израиль от переговоров с Ираном, - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа решила отстранить Израиль от переговоров с Ираном. Причиной тому стали слишком оптимистичные оценки премьера Биньямина Нетаньяху, которые так и не сбылись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Что предшествовало и к чему это привело

В преддверии атаки на Иран 28 февраля, Нетаньяху не только присутствовал в ситуационном центре с Трампом, но и возглавлял обсуждения, в которых предсказывал, что совместный удар США и Израиля вполне может привести к падению Исламской Республики.

Однако, несколько недель спустя, после того как оптимистичные заверения оказались неверными, картина редко изменилась.

По словам двух чиновников Минобороны Израиля, администрация Трампа настолько отстранила израильскую сторону от дел, что лидеры страны были практически полностью исключены из переговоров о перемирии между США и Ираном.

Теперь израильтяне, испытывающие нехватку информации от своего ближайшего союзника, вынуждены собирать информацию о происходящем между США и Ираном через свои связи с лидерами и дипломатами в регионе, а также с помощью собственной слежки внутри иранского режима.

Чем это грозит

Переход фактически "из кабины пилота в эконом-класс" может иметь серьезные последствия для Израиля, и особенно для Нетаньяху, которому в этом году предстоит непростая борьба за переизбрание.

Как пишет NYT, Нетаньяху долгое время позиционировал себя для избирателей как "наставника Трампа", который обладает возможностью заручиться поддержкой президента и удержать ее.

В телеобращении в начале войны он представил себя равным президенту США, заверив израильтян, что разговаривает с Трампом "почти каждый день", обмениваясь идеями и советами, "и принимая решения вместе".

Так в феврале он втянул Израиль в войну, питая грандиозные планы достичь цель, к которой стремился десятилетиями - раз и навсегда остановить стремление Ирана к обладанию ядерного оружия.

Когда война началась с разгрома верхушки Ирана, казалось, что может сбыться и еще одна цель - свержение режима. Однако многие в окружении Трампа всегда считали эту идею абсурдной.

Вскоре приоритеты США и Израиля начали все больше расходиться, особенно после того, как Иран закрыл Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен на нефть и вынудило Трампа согласиться на прекращение огня.

Израиль наоборот, столкнулся с тремя что главные цели остались недостижимыми. В частности, в начале войны Нетаньяху хотел: свержение режима, уничтожение иранской ядерной программы и ликвидацию ракетной программы Ирана. Ни одна из целей так и не была достигнута.

Опасения Израиля

Учитывая исключение Израиля из переговоров, вопрос арсенала баллистических ракет, возможно, остался вне повестки дня. Таким образом, любая сделка не улучшит не улучшит соглашение 2015 года, которое Нетаньяху критиковал, так как оно не касалось иранских ракет.

Кроме того, у страны теперь есть и другие опасения по поводу возможных контуров соглашения между США и Ираном, включая отмену санкций против Тегерана.