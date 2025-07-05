"Не отступайте": любимая газета Трампа обратилась к нему из-за поставок оружия Украине

Журналисты в обращении, которое называется "Влад дал свой ответ на мир, господин Президент: мы должны перевооружить Украину", выразили надежду, что Трамп понимает: главное и единственное препятствие для мира в Украине - это агрессия России.

Также они напомнили, что Трамп выразил разочарование Путиным, который после последнего разговора не только дал понять, что не готов к прекращению огня, но и устроил самый большой ракетно-дроновый удар по Киеву с начала войны.

"Взамен Пентагон приостановил поставки противоракетного и противодронового оружия, необходимого для защиты гражданского населения. Вы помните отчаяние на лице украинской журналистки, с которой вы трогательно говорили в Нидерландах, ее страхи за мужа и семью. Почему мы должны оставить ее на произвол судьбы?", - сказано в обращении.

Издание отметило, что существуют "искаженные идеологи", которые продвигают нарратив о "вреде для США" от предоставления помощи Украине. А некоторые чиновники утверждают, что в США якобы не хватает оружия на поставку. Оба утверждения не могут быть истиной.

Поддержка Украины полностью соответствует стратегическим интересам США. Сдерживая Россию в Украине, США удерживают Китай от развязывания масштабной войны в Азии.

Что касается вооружения - многое из того, что было предоставлено Украине, на момент приостановления поставок было уже в Польше, у границ. Более того, США получают за переданное Украине оружие деньги. Киев платит за них европейскими грантами, конфискованными активами России и разведывательными данными, которые предоставляют Соединенным Штатам бесценный опыт.

"Наша военная промышленность может использовать эти средства и разведывательную информацию для создания лучших дронов и технологий противоракетной обороны... Россия - это не экономическая сверхдержава. Это террористическое государство, которое уже умирает. Путин готов тратить кровь своего народа в последней попытке создать империю", - сказано в обращении к Трампу.

Издание предупреждает, что в случае победы России угроза возникнет не только для Европы, но и для США непосредственно. Китай поймет, что альянсы с участием США ничего не стоят.

"Это не позиция "или/или", как утверждает Элбридж Колби, заместитель министра обороны. Мы не помогаем Украине вместо борьбы с Китаем. Мы помогаем Украине, чтобы сдержать их обоих. Россия и Китай имеют одну стратегическую цель: противостоять Соединенным Штатам", - отметило издание.

Журналисты добавили, что Трамп уже имеет ряд весомых успехов - "Большой прекрасный закон", торговые соглашения, примирение Ближнего Востока и удар по ядерным объектам Ирана. В Иране Вашингтон не боялся применить силу. То же самое нужно сделать в отношении России.

"Одна ракета, "сохраненная" сегодня на складе, - это 50 ракет, которые нам придется запустить в будущем, потому что эта ось будет сильнее... Путин понимает только силу. Он будет продолжать вас обесценивать и игнорировать, если Соединенные Штаты не обяжут себя стать на защиту Киева", - сказано в тексте.

Журналисты призвали Трампа стать на поддержку Украины, поскольку ее падение в войне станет катастрофой, переложить вину за которую на кого-то другого уже не удастся.

"Это дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно отразится на вашей президентской каденции. Не отступайте", - резюмировало издание.