День Х. Почему выборы в США важны для Украины

Выборы в США – одно из главных событий года в мире, которое будет оказывать самое непосредственное влияние и на дальнейшее течение российско-украинской войны.

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За выборами в США без преувеличения следит вся планета: как союзники по всему миру, так и враги – Россия, Китай, Иран, Северная Корея.

США остаются самым мощным военным государством в мире, имеют мощную сеть влияния в виде союзников и военных баз на их территории. Также Вашингтон сохраняет влияние на международные финансовые институты и экономику большей части мира.

Для Украины наиболее важным остается влияние выборов на войну России против Украины. Курс нового хозяина Белого дома, кто бы им ни стал, будет непосредственно влиять на возможности Украины продолжать вооруженное сопротивление уже в следующем году, или подтолкнуть ее к переговорам. И здесь есть несколько измерений, на которые следует обратить внимание.

Дипломатия США

Из-за своей общей мощи США оказывают серьезное влияние на позицию союзников по их поддержке Украины. Прежде всего, речь идет о членах НАТО. В Альянсе есть те страны, которые безоговорочно поддерживают Киев и оказывают военную и финансовую помощь, поддерживают вступление Украины в НАТО. Прежде всего, это Великобритания, Канада, страны Балтии и Северной Европы, с определенными нюансами – Польша.

В то же время, Германия и некоторые другие оказывают поддержку Украине порциями и выступают против присоединения Украины к НАТО. В случае Германии не раз случались отказы в предоставлении оружия. Прогресс в этом вопросе происходил только тогда, когда аналогичное вооружение поступало от США. Вместе с тем до сих пор сохраняется запрет на удары американским оружием по территории России. Такую же позицию сохраняет Германия.

Однако речь идет не только об объединении членов НАТО, но и о союзниках США в Восточной Азии, на Ближнем Востоке. Ярким примером таких дипломатических усилий является контактная группа министров обороны в формате "Рамштайн", которая собирает более 50 стран.

Новый президент США может либо продолжить эту линию, как заявляет Камала Харрис, либо фактически развалить западную коалицию в поддержку Украины, о чем туманными намеками неоднократно говорил Трамп.

Военная мощь США

США остается мощнейшей в мире военной силой. И может ее применять, если для этого есть политическая воля. Один из последних примеров – участие американской ПВО в отражении ракетных ударов Ирана по территории Израиля.

В случае Украины речь идет о предоставлении военной помощи. Украинскому руководству приходится каждый раз уговаривать США о предоставлении нового вида оружия. Но даже несмотря на это, военная помощь от США остается ключевой.

В распоряжении США есть и более прямые рычаги давления на Россию – ядерный арсенал, а также неядерное вооружение, которое во многих случаях может оказаться не менее эффективным. Речь идет прежде всего об авианосном флоте и крылатых ракетах морского базирования "Томагавк". В частности, известно, что президент Украины Владимир Зеленский просил президента США Джо Байдена о размещении "Томагавков" в рамках "неядерного" пакета сдерживания России.

Прямое использование оружия против России даже теоретически не рассматривают демократы и Харрис. В то же время Трамп 20 октября в интервью The Wall Street Journal заявил, что угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве, если тот будет продолжать преследовать Украину. Трамп не уточнил, когда и при каких обстоятельствах произошел его разговор с Путиным.

Санкции США

Президент США среди прочего формирует правительство, в частности, назначает министра финансов, министра юстиции и государственного секретаря, причастных к введению санкций против России.

В настоящее время санкции США против страны-агрессора вводятся, чтобы ограничить доступ России к западным технологиям и сырью, сделать невозможным восстановление российского военно-промышленного комплекса и политически изолировать Россию.

Так же, как с оружием, новые пакеты санкций от США приходится активно лоббировать. В то же время, Россия постоянно ищет способы обойти санкции. И на это тоже нужно реагировать.

Харрис несколько раз заявляла о важности санкций против России, однако особо не была замечена в их продвижении. Трамп активно использовал санкции как инструмент влияния еще в первый президентский срок. И судя по его заявлениям, далее воспринимает их как возможность давить на Россию в ходе переговоров. Он то намекает на возможное снятие санкций, то заявляет об их усилении.

Выборы в Конгресс США

Одновременно с президентскими состоятся довыборы в обе палаты Конгресса США. Полностью обновится Палата представителей и треть Сената. Конгресс утверждает бюджет США и помощь Украине.

В Конгрессе существует поддержка Украины в двух ключевых партиях – Демократической и Республиканской. Однако многие конгрессмены ориентируются на президента США. В этом контексте победа Харрис и ее партии мало что изменит.

Однако среди республиканцев существует небольшая, но влиятельная группа поклонников Трампа, которая до сих пор была против помощи Украине. Сам Трамп использовал тему Украины для критики нынешнего президента США. В начале этого года все это привело к блокированию помощи Украине в течение четырех месяцев.

Какова будет позиция Трампа и его сторонников в Конгрессе после выборов, неизвестно. Это будет зависеть от самого результата выборов, признают ли кандидаты результаты голосования, и, в конце концов, от умения украинской дипломатии найти взаимопонимание с новым президентом США.