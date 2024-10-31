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Европа перестанет быть приоритетом для США после выборов президента, - премьер Чехии

Четверг 31 октября 2024 23:09
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Европа перестанет быть приоритетом для США после выборов президента, - премьер Чехии Фото: Петр Фиала (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Выборы президента в Соединенных Штатах Америки повлияют на позицию американских чиновников по отношению к Европе. Это произойдет вне зависимости от того, кто одержит победу.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deník.cz.

Фиал не ответил, кому бы он предпочел в должности президента США. Однако он сказал, что Чехия готова к победе любого кандидата.

Он также считает, что независимо от того, кто из кандидатов одержит победу, отношения между Америкой и Европой изменятся.

"Мы должны привыкнуть и понять, что для американцев Европа больше не будет ключевым приоритетом, что они больше не захотят беспокоиться о европейской безопасности, как это было раньше", – подытожил он.

Выборы в США

Вскоре 5 ноября в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы. Кандидатами на этот пост являются нынешний вице-президент Соединенных Штатов Камала Гаррис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

Ранее мы писали, что Европейскому союзу придется заплатить большую цену, если кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп победит в выборах. Все потому, что Европа "не покупает достаточно американского экспорта".

РБК-Украина подготовило развернутый анализ обоих кандидатов.

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