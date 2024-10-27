Помощь Украине может уменьшиться, независимо от результатов выборов в США, - Bloomberg

После более чем 1000 дней жестоких боев, выборы в США становятся переломным моментом для Украины. И независимо от результатов, помощь стране может уменьшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Официальные лица в Киеве и Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к тому, что Украина будет вынуждена пойти на болезненное урегулирование войны, которое позволит российскому диктатору Владимиру Путину укрепить свою власть на территории страны.

И хоть президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжать борьбу, суровая реальность состоит в том, что истощенные украинские вооруженные силы в значительной степени зависят от помощи США. В частности, некоторые союзники Украины уже заговорили о том, как может закончиться война.

Если победит Трамп, который заявил, что "урегулирует" конфликт еще до вступления на должность, а также выполнит свои угрозы прекратить помощь, то в таком случае возможности для Украины резко сузятся.

Но даже если победит Камала Харрис, то по словам западных чиновников, которые говорили на условиях анонимности, Соединенным Штатам, вероятно, будет тяжело удержать значительную финансовую поддержку через Конгресс.