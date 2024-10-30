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Харрис почти потеряла преимущество над Трампом, - опрос Reuters

США, Среда 30 октября 2024 08:51
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Харрис почти потеряла преимущество над Трампом, - опрос Reuters Фото: кандидаты на президентских выборах США Камала Харрис и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Преимущество Камалы Харрис над Дональдом Трампом в гонке на выборах в США сократилось до 1%. Сейчас у Харрис 44% поддержки избирателей, у Трампа - 43%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трехдневный опрос, завершенный в воскресенье, как отмечает издание, показал фактическую ничью перед выборами 5 ноября. При этом погрешность опроса составляла примерно 3%.

"Хотя Харрис лидировала перед Трампом в каждом опросе Reuters/Ipsos среди зарегистрированных избирателей, когда она вступила в гонку в июле, ее преимущество неуклонно сокращалось с конца сентября", - отмечается в статье.

Предыдущий опрос Reuters/Ipsos, проведенный 16-21 октября, показал, что Харрис, нынешний вице-президент США, на два пункта опережает бывшего президента Трампа.

"Новый опрос, в ходе которого опросили 1150 взрослых американцев по всей стране, включая 975 зарегистрированных избирателей, показал, что Трамп имеет значительные преимущества над Харрис в нескольких вопросах, которые избиратели считают наиболее актуальными", - констатируют журналисты.

Отвечая на вопрос, кто из двух кандидатов имеет лучший подход к экономике, безработице и рабочим местам, избиратели в опросе выбрали Трампа - 47% против 37%. Трамп имел преимущество в экономике на протяжении всей кампании, и 26% избирателей в последнем опросе назвали рабочие места и экономику самой актуальной проблемой страны, по сравнению с 24%, указавшими на политический экстремизм, и 18%, указавшими на иммиграцию.

Наибольшее преимущество Трампа в политике может быть связано с вопросами иммиграции, где он выдвинул жесткие предложения, включающие в себя массовую нелегальную депортацию мигрантов в стране. Около 48% избирателей в последнем опросе сказали, что подход Трампа к иммиграции был лучшим, что выше, чем 33%, избравших Харрис.

Опрос также показал, что преимущество Харрис в вопросе политического экстремизма уменьшается. Около 40% избирателей в опросе сказали, что у нее лучший подход к борьбе с политическим экстремизмом и угрозами демократии, по сравнению с 38%, которые выбрали Трампа.

Выборы в США

5 ноября в США пройдут президентские выборы. Кандидатами на этот пост являются два политика: от демократов - Камала Харрис, от республиканцев - Дональд Трамп.

Добавим, что победитель президентских выборов в США неофициально определяется уже в ночь после выборов задолго до официального подсчета всех голосов. По украинскому времени это должно произойти утром 6 ноября.

Детальнее о рейтингах Трампа и Харрис - читайте в материале РБК-Украина.

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