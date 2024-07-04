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Не получал мандат от ЕС. Глава Евросовета отреагировал на планы Орбана поехать к Путину

Украина, Четверг 04 июля 2024 22:14
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Не получал мандат от ЕС. Глава Евросовета отреагировал на планы Орбана поехать к Путину Фото: глава Европейского совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Даже несмотря на то, что Венгрия председательствует в Европейском Союзе, она не имеет мандата на взаимодействие с Российской Федерацией от имени союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля.

"Председательствующая в ЕС страна не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС", - заявил Мишель.

Он подчеркнул, что у Европейского совета четкая позиция: Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут проходить без Украины.

Данное заявление от председателя Европейского совета прозвучало после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что завтра, 5 июля, поедет в Москву, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

Это произошло почти сразу после приезда Орбана в Киев на этой неделе. Отметим, что это был первый приезд премьера за более 10 лет.

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Российская Федерация Венгрия Виктор Орбан Шарль Мишель
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