Первый за время войны. Главные итоги визита Орбана в Украину

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан впервые за много лет посетил Украину и сделал ряд заявлений. В частности, в отношении российско-украинской войны.

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Каковы предпосылки и как прошел визит Орбана

Нынешний визит стал первым за 12 лет. До этого Орбан посещал Украину в 2012 году еще при Викторе Януковиче. И сегодня он приехал в Киев в качестве лидера страны, которая на полгода возглавила Европейский Союз.

Как писали западные СМИ, на поездку Орбан решился, в том числе, после того, как Украина пошла на уступки в вопросе прав венгерского меньшинства, чтобы снять вето Будапешта на старт переговоров о вступлении в ЕС.

Его пресс-секретарь Берталан Хаваши подчеркивал, что среди прочих тем, Орбан и президент Владимир Зеленский обсудят перспективы окончания российско-украинской войны.

Проблема в том, что венгерский премьер остается единственным европейским лидером, который поддерживает отношения с Владимиром Путиным. И ранее высказывался против военной помощи, а также блокировал решение Евросоюза о выделении финансового пакета для Украины на 50 млрд евро.

Кроме того, Орбан возражал против инициативы НАТО принимать более активное участие в оказании военной помощи Украины. В результате НАТО утвердило программу после гарантий Будапешту, что его представители не будут в ней участвовать.

В мае Зеленский и Орбан провели "продолжительный и обстоятельный" телефонный разговор. А в четверг на саммите ЕС договорились о сегодняшнем визите. Примечательно, что он состоялся на следующий день после того, как Венгрия возглавила Совет ЕС.

"Цель венгерского председательства - внести свой вклад в поиск решения проблем, которые встают перед Евросоюзом. Поэтому я совершаю свой первый визит в Киев", - подписал он в своем Facebook фото, на котором пожимает руку Зеленскому.

Утром кортеж прибыл к зданию венгерского посольства в Киеве. Затем прошла встреча с Зеленским сначала в формате тет-а-тет, а потом в расширенном формате.

В итоговом заявлении для прессы Орбан говорил о желании наладить двусторонние отношении, о российско-украинской войне и даже осторожно предложил Украине подумать о прекращении огня ради будущих мирных переговоров.

На последнее уже отреагировали у Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Будапешт не контактировал с Москвой, поэтому в Кремле "ничего не ждут от этого визита".

Итоги встречи. Главные заявления Зеленского и Орбана

В заявлении для прессы Зеленский отметил, что приезд Орбана на следующий день после начала председательства в ЕС дает четкий сигнал об общих приоритетах, о том, как важно вернуть справедливый мир в Украину, а также обеспечить благополучие Европы.

О венгерском вкладе в поиск мирного решения

Зеленский поблагодарил Орбана за поддержку украинцев, гуманитарную помощь и участие в первом Глобальном саммите мира.

"Это говорит о готовности Венгрии быть эффективной для возвращения реальной долговременной безопасности, как нашей стране, так и всему нашему региону", - отметил он.

По его словам, на встрече предметно обсудили, как Будапешт в дальнейшем может проявить свое лидерство. В частности, в подготовке следующего саммита. Президент подчеркнул, что второй саммит мира может пройти еще в 2024 году, потому подготовка должна завершиться в ближайшие месяцы.

Об ожиданиях от председательства Венгрии в ЕС

По мнению Зеленского, важно, чтобы председательство Венгрии было эффективным. Потому что, несмотря на разногласия в политических взглядах, все хотят видеть европейскую политику одинаково действенной.

"Мы говорили о сотрудничестве на уровне ЕС. О том, чего ожидаем за время венгерского председательства. Мы уже начали переговоры о вступлении Украины. Мы готовим условия для договора о членстве. Это длительный процесс, очень кропотливый, но в нем постоянно требуются прогресс и динамика", - добавил президент.

О двустороннем сотрудничестве и будущем соглашении

Лидеры обсудили важные темы соседских отношений: торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные, энергетические вопросы, гуманитарную сферу и все, что касается жизни людей в Украине и Венгрии.

Зеленский надеется, что сегодняшний диалог может стать основой для будущего двустороннего документа.

"Документ будет регулировать все наши взаимоотношения, которые могут быть основаны на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией. Которые позволят нашим народам пользоваться всеми благами единства в Европе. Договорились, что наши команды продолжат работу над деталями совместных решений", - отметил он.

Орбан в свою очередь назвал будущее соглашение о сотрудничестве глобальным и подчеркнул, что у Венгрии есть такие же с другими соседними странами. Он также сказал, что Будапешт намерен участвовать в модернизации украинской экономики в рамках своих возможностей.

"Мы стараемся закрыть все прежние споры и сконцентрировать внимание на будущем. Мы хотим наладить отношения между нашими странами", - добавил он.

О первой украинской школе в Венгрии

Кроме того, Зеленский обсудил с Орбаном открытие первой украинской школы. По его словам, венгерский премьер пообещал поддержать проект.

Орбан отметил, что и раньше много украинцев проживали в Венгрии, но сейчас из-за потока украинских беженцев перед страной встал ряд вопросов. Поэтому о них необходимо заботиться, чтобы они имели возможность работать, жить в безопасности и обеспечить детей обучением на украинском языке.

По его словам, он с радостью услышал об инициативе об открытии первой украинской школы. Сейчас дети временно перемещенных лиц из Украины учатся в венгерских школах, но власти понимают желание учиться в школе с украинским языком обучение.

"Финансирование этой школы венгерское государство берет на себя. И будет столько школ, сколько нужно. Для нас очень важно, чтобы украинцы в Венгрии чувствовали себя как дома", - добавил Орбан.

О правах венгерского меньшинства в Украине

Оба лидера подробно на этом вопросе не останавливались. Орбан лишь отметил, что исторически в Закарпатской области проживает венгерское национальное меньшинство. Не упоминая конкретные требования, которые ранее выставил Будапешт.

"Мы надеемся, что и здесь будут решены вопросы. Я вижу хорошие шансы на это", - ограничился он.

Отметим, детально данную проблему РБК-Украина расписало в материале "Венгерский вопрос. В чем суть претензий к Украине и что известно об "ультиматуме" Орбана".

О предложении прекратить огонь чтобы ускорить переговоры с РФ

Отдельно венгерский премьер отметил, что совершил первый визит в Украину в качестве лидера страны, которая в течение 6 месяцев будет председательствовать в ЕС, в том числе потому, что установление мира является важным вопросом.

"Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы президента Зеленского ради достижения мира", - отметил он.

По его словам, эти инициативы требуют много времени из-за сложных правил международной дипломатии. И поэтому предложил якобы "ускорить процесс".

"Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного иначе. Прекратить огонь, а потом начать переговоры. Ведь прекращение огня могло бы ускорить переговоры. Я об этом рассказал господину президенту и очень благодарен за откровенное мнение по этому вопросу", - заявил Орбан.

Он также добавил, что Украина может рассчитывать на Венгрию.

"Желаю Украине всего лучшего. На время нашего председательства в ЕС мы в вашем распоряжении. Будем помогать во всем, в чем сможем", - подытожил венгерский премьер.