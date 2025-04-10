"Не торговая война": Минфин США оправдал поднятие пошлин для Китая до 125%

При этом руководитель Минфина США не считает, что Вашингтон ведет против Китая торговую войну.

"Китай является самой несбалансированной экономикой в истории современного мира", - сказал Бессент журналистам в среду.

По его словам, китайская сторона "является крупнейшим источником торговых проблем США и действительно является проблемой для остального мира".

В общении с представителями СМИ 9 апреля Бессент отметил, что он "не называет это торговой войной, но я думаю, что Китай эскалирует".

"И президент Трамп очень смело ответил на это, и мы собираемся работать над решением проблемы с нашим торговым партнером", - добавил глава Минфина США.

.@SecScottBessent: "Я не называю это торговой войной - но я говорю, что Китай обострился, и президент Трамп очень смело ответил на это." pic.twitter.com/vzsd0229a6 - Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 9 апреля 2025 года

Вместе с тем Бессент заявляет, что более 75 стран связались с администрацией Трампа, чтобы поработать над поиском торгового решения, и он ожидает, что количество таких государств будет еще больше.

Стоит добавить, что министр торговли США Говард Лутник выразил похожие настроения и заявил, что Китай "отклонился" от других стран, отказавшись сесть за стол переговоров с США для заключения нового торгового соглашения.

"Мир готов работать с президентом Трампом, чтобы наладить глобальную торговлю, а Китай выбрал противоположное направление", - написал Лутник в среду в своем аккаунте в X (Twitter).

Поднятие Трампом пошлин для Китая

Напомним, что президент Дональд Трамп 9 апреля объявил, что он снизит недавно введенные взаимные пошлины для нескольких стран, а также объявил о немедленном повышении пошлин на китайские товары до 125%.

Добавим также, что в среду на китайские товары, ввозимые в США, вступили в силу пошлины в размере 104%, что побудило Китай в ответ повысить тарифы на американские товары с 34% до 84%. Подробнее об ответе Китая на американские пошлины - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Между тем 9 апреля глава Минфина США Бессент высмеял новые тарифы Китая. Так, по мнению Вашингтона, в такой ситуации Пекин оказывается в проигрышном положении.

Также добавим, по словам Бессента, США объявили 90-дневную паузу на введение дополнительных тарифов для других стран, чтобы вести активные переговоры.