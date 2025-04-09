ua en ru
Ср, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Бессент высмеял новые тарифы Китая: могут повышать, но что с того

Вашингтон, Среда 09 апреля 2025 15:48
UA EN RU
Бессент высмеял новые тарифы Китая: могут повышать, но что с того Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США не видят проблемы в том, что Китай ввел 84% тарифы на американские товары. По мнению Вашингтона, в такой ситуации Пекин оказывается в проигрышном положении.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Глава Минфина США назвал печальным тот факт, что Китай не хочет вести переговоры о тарифах с США. По его словам, КНР является "худшим нарушителем в международной торговой системе" и у страны "самая несбалансированная экономика в истории современного мира".

"Я могу сказать, что эта эскалация для них проигрышная. У них есть очень умные экономисты и академики, технократы в их бюрократии, и они будут говорить руководству, что у нас нет преимущества. Они - избыточная страна, их экспорт в США в пять раз превышает наш экспорт в Китай. Поэтому они могут повышать тарифы. Но что с того?" - добавил он.

Также Бессент уточнил, что в такой войне никто не выигрывает, но последствия для Китая будут "гораздо хуже".

Тарифы Китая

Напомним, США вчера, 8 апреля, объявили, что вводят против Китая 104% тарифы. Такой радикальный шаг Вашингтон предпринял, поскольку Пекин отказался выполнять его ультиматум об отмене дополнительных тарифов на импорт американских товаров.

Китай в свою очередь сегодня, 9 апреля, ответил на такие меры симметрично.

На фоне таких решений двух стран цены на нефть продолжают резко падать. В частности, по состоянию на сегодня фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,8%, до 60,4 долларов за баррель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Скотт Бессент
NEWS
Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3
Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3
DAILY
Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки