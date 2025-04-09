Бессент высмеял новые тарифы Китая: могут повышать, но что с того

США не видят проблемы в том, что Китай ввел 84% тарифы на американские товары. По мнению Вашингтона, в такой ситуации Пекин оказывается в проигрышном положении.

Глава Минфина США назвал печальным тот факт, что Китай не хочет вести переговоры о тарифах с США. По его словам, КНР является "худшим нарушителем в международной торговой системе" и у страны "самая несбалансированная экономика в истории современного мира".

"Я могу сказать, что эта эскалация для них проигрышная. У них есть очень умные экономисты и академики, технократы в их бюрократии, и они будут говорить руководству, что у нас нет преимущества. Они - избыточная страна, их экспорт в США в пять раз превышает наш экспорт в Китай. Поэтому они могут повышать тарифы. Но что с того?" - добавил он.

Также Бессент уточнил, что в такой войне никто не выигрывает, но последствия для Китая будут "гораздо хуже".