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Глава Минфина США объяснил 90-дневную паузу в тарифах Трампа

Вашингтон, Среда 09 апреля 2025 21:29
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Глава Минфина США объяснил 90-дневную паузу в тарифах Трампа Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США объявили 90-дневную паузу на введение дополнительных тарифов для других стран, чтобы вести активные переговоры.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Бессента, решение о паузе было принято, чтобы президент США Дональд Трамп получил "рычаг для переговоров".

Министр отметил, что Трамп сам будет принимать непосредственное участие в переговорах. Ожидается, что контактов США с другими странами по вопросам тарифов будет много.

Также Бессент опроверг слухи о том, что решение о паузе было принято после распродажи на рынке казначейских облигаций.

Пауза в тарифах

Напомним, на прошлой неделе США ввели дополнительные тарифы на импорт из ряда стран. Такое решение затронуло Евросоюз, Украину, Китай и не только.

Президент США Дональд Трамп требовал, чтобы другие страны не вводили ответные тарифы и угрожал еще более жесткими мерами.

Сегодня, 9 апреля, стало известно, что Трамп объявил 90-дневную паузу со сниженным 10% тарифом. При этом для Китая США ввели 125% тариф, поскольку Пекин проигнорировал угрозы американского лидера и ответил симметрично.

В свою очередь Евросоюз утвердил пошлины на товары из США на сумму около 21 миллиарда евро (примерно 23,2 млрд долларов).

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Скотт Бессент
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