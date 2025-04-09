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"За неуважение": Трамп увеличил пошлины на Китай до 125%

США, Среда 09 апреля 2025 20:44
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"За неуважение": Трамп увеличил пошлины на Китай до 125% Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США подняли пошлины на китайские товары до 125%. Решение уже вступило в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера Дональда Трампа в Truth Social.

Трамп заявил, что на основе отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, он принял решение повысить таможенный тариф на китайские товары.

"На основе отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю таможенный тариф на товары из Китая, взимаемый Соединенными Штатами Америки, до 125%, с моментальным вступлением в силу", - подчеркнул американский лидер.

Он отметил, что ждет, что в будущем Китай осознает, что практики, которые позволяли эксплуатировать США больше не являются приемлемыми.

"Надеюсь, что в ближайшем будущем Китай поймет, что время, когда можно было обворовывать США и другие страны, больше не является постоянным или приемлемым", - заявил Трамп.

Тарифная война США и Китая

Заметим, что торговая война между Вашингтоном и Пекином обострилась, когда администрация американского президента Дональда Трампа ввела новые пошлины на китайские товары.

РБК-Украина писало, что на прошлой неделе США ввели пошлины на импорт товаров для большинства стран мира. Тарифы в целом колеблются от 10 до 50% и уже негативно повлияли на мировые фондовые биржи, которые отреагировали стремительным падением индексов.

Вчера, 8 апреля, в Белом доме сообщили, что вводят против Китая 104% тарифы.

Китай со своей стороны сегодня, 9 апреля, ответил на такие меры симметрично, введя тарифы на американские товары в размере 84%. Подробнее об ответе Китая на американские пошлины, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Тарифы
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