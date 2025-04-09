"За неуважение": Трамп увеличил пошлины на Китай до 125%

США подняли пошлины на китайские товары до 125%. Решение уже вступило в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера Дональда Трампа в Truth Social .

Трамп заявил, что на основе отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, он принял решение повысить таможенный тариф на китайские товары.

"На основе отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю таможенный тариф на товары из Китая, взимаемый Соединенными Штатами Америки, до 125%, с моментальным вступлением в силу", - подчеркнул американский лидер.

Он отметил, что ждет, что в будущем Китай осознает, что практики, которые позволяли эксплуатировать США больше не являются приемлемыми.

"Надеюсь, что в ближайшем будущем Китай поймет, что время, когда можно было обворовывать США и другие страны, больше не является постоянным или приемлемым", - заявил Трамп.