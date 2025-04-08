ua en ru
Вт, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Когда Америку бьют, она отвечает сильнее: в Белом доме подтвердили 104% пошлины для Китая

Вторник 08 апреля 2025 21:31
UA EN RU
Когда Америку бьют, она отвечает сильнее: в Белом доме подтвердили 104% пошлины для Китая Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

В Белом доме подтвердили повышение тарифов на импорт китайских товаров в США до 104%. Однако отметили, что президент Дональд Трамп убежден в желании Пекина достичь договоренности по пошлинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что новые тарифы для Китая заработают с начала среды, 9 апреля, по местному времени.

"Это была ошибка Китая, что он ответил президенту. Потому что когда Америку бьют, он бьет в ответ сильнее. Поэтому сегодня в полночь против Китая будут введены 104-процентные тарифы", - заявила Левитт.

Однако, по ее словам, Трамп считает, что Китай хочет и должен заключить соглашение с Соединенными Штатами по торговым пошлинам.

"Президент верит, что Китай хочет заключить соглашение и просто не знает, как это начать. И если Китай предложит сделку, он будет невероятно любезным, но сделает так, как будет лучше всего для американского народа", - добавила Левитт.

Напомним, сегодня стало известно, что Соединенные Штаты Америки повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%. Тарифы вступят в силу, потому что Китай не отменил свои зеркальные пошлины на требования США.

Таможенная война Трампа

Напомним, на прошлой неделе США ввели пошлины на импорт товаров различного спектра для большинства стран мира. Тарифы колеблются от 10 до 50% и очень негативно повлияли на мировые фондовые биржи, которые отреагировали стремительным падением индексов.

В частности, США ввели для Китая импортные пошлины в размере 34%. В ответ Пекин анонсировал ввести аналогичный тариф 34% на американский импорт.

Трамп не остановился и повысил тарифы на китайский импорт с 34% до 50%. Посольство Китая в США в своем заявлении на это решение сообщило, что "давление или угрозы" Китая является "неправильным способом взаимодействия".

В Китае раскритиковали новые пошлины западение глобальных рынков и призвали США к консультациям.

Сегодня же Китай пообещал "бороться до конца", если президент США Дональд Трамп реализует угрозу повышения пошлин на 50%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Тарифы
NEWS
Зеленский раскрыл детали о китайцах, которых ВСУ захватили в плен в Донецкой области
Зеленский раскрыл детали о китайцах, которых ВСУ захватили в плен в Донецкой области
DAILY
Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки