"Не на все нужно реагировать": Рютте о циничных планах Кремля на мирные переговоры
Не на все заявления российского диктатора Владимира Путина и его чиновников нужно реагировать.
Как передает РБК-Украина, об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции.
Рютте попросили прокомментировать заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия путем мирных переговоров хочет достичь своих военных целей.
"Я уже давно перестал комментировать, что говорит Путин, Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.), Песков. Я с ним всеми встречался, еще когда был премьером Нидерландов, могу заверить вас: пусть говорят, не всегда нужно реагировать", - подчеркнул он.
Также генсек добавил, что только у президента США Дональда Трампа получилось сдвинуть процесс мирных переговоров с мертвой точки. Диалог продолжается и пока непонятно, будет ли он успешным.
При этом Рютте не стал отвечать на вопрос, ознакомлен ли он с последней версией мирного плана, которую спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сегодня презентует Путину, поскольку "такие комментарии не будут помогать процессу".
Что сказал Песков
Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня, 2 декабря, перед встречей российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, заявил, что Россия хочет использовать мирные переговоры для достижения своих целей по завоеванию территорий Украины.
Он заявил, что любые переговоры могут продолжаться только при условии, если по их итогам Россия добьется своих стратегических целей.
Стоит заметить, что Путин сегодня угрожал отрезать Украину от выхода к морю из-за атаки на танкеры "теневого флота" РФ.