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Украина готова к следующей встрече с Россией: в ОП назвали главное условие

Киев, Пятница 30 мая 2025 12:34
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Украина готова к следующей встрече с Россией: в ОП назвали главное условие Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина готова к следующим переговорам с Россией. Но до встречи хочет получить от Москвы так называемый "меморандум" по возможному перемирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которого цитирует Le Monde.

"Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим присоединиться к конструктивной дискуссии. Это означает, что важно получить проект от России", - отметил Ермак.

Напомним, что Россия предложила провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Москва говорит, что там представит так называемый "меморандум" со своим видением возможного прекращения огня.

Украина же заявляет, что хочет получить российские предложения до следующей встречи.

"Для того, чтобы следующая встреча, которая планируется, была субстантивной и предметной, важно получить заблаговременно документ, чтобы делегация, которая отбудет, имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций", - объяснял глава МИД Андрей Сибига.

Российский "меморандум"

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры Украины и РФ. Для Украины приоритетом встречи было прекращение огня. Однако российская делегация не согласилась на режим тишины.

При этом представители РФ заявили, что стороны письменно должны изложить свое видение прекращения огня. После этого РФ сообщила, что готовит так называемый "меморандум".

Министр обороны Рустем Умеров на днях сообщил, что Украина передала Москве свои предложения и ждет ответного шага со стороны РФ.

Больше о возможном новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация Украина Стамбул Андрей Ермак Офис президента Мирные переговоры
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