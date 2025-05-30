Украина готова к следующей встрече с Россией: в ОП назвали главное условие

Украина готова к следующим переговорам с Россией. Но до встречи хочет получить от Москвы так называемый "меморандум" по возможному перемирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которого цитирует Le Monde.

"Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим присоединиться к конструктивной дискуссии. Это означает, что важно получить проект от России", - отметил Ермак.

Напомним, что Россия предложила провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Москва говорит, что там представит так называемый "меморандум" со своим видением возможного прекращения огня.

Украина же заявляет, что хочет получить российские предложения до следующей встречи.

"Для того, чтобы следующая встреча, которая планируется, была субстантивной и предметной, важно получить заблаговременно документ, чтобы делегация, которая отбудет, имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций", - объяснял глава МИД Андрей Сибига.