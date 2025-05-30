Переговоры в Стамбуле могут зайти в патовую ситуацию: эксперт объяснил в чем проблема
Переговоры между Украиной и Россией 2 июня могут зайти в тупик из-за отсутствия согласованного текста меморандума со стороны Москвы.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.
"Если не будет текста меморандума в понедельник, когда начнутся переговоры (я думаю, что до понедельника они что-то там сварганят), мы просто его не будем обсуждать", - сообщил политолог.
По его словам, предметом обсуждений могут стать украинские предложения, а делегация из Украины услышит реакцию российской стороны.
"Во-вторых, надо будет определиться по вопросам, связанным с самим меморандумом. Какой должна быть его структура, форма, потому что это важно, когда речь идет о статусе этого документа. Пока, похоже, что речь идет об определенном протоколе о намерениях. Но, тем не менее, здесь должно быть общее понимание обеих сторон о статусе документа и как он будет влиять на дальнейшие переговоры. Ну и, безусловно, содержание, что должен содержать этот меморандум, и логика переговоров", - отметил эксперт.
Фесенко отметил, что на сегодня между позициями обеих стран есть принципиальное противоречие.
"Украинская сторона настаивает на прекращении огня. И уже, между прочим, появились утечки New York Times, что ключевая позиция украинского проекта - это именно процедура прекращения огня, мониторинг, и это правильно. А Россия может нам выдвинуть те же требования, которые были раньше, чтобы мы вывели войска из тех регионов, которые они аннексировали и тому подобное. И тогда снова возникнет патовая ситуация", - пояснил он.
В то же время он подчеркнул, что украинская сторона не сможет обсуждать российские предложения без предварительного анализа.
"Скажу больше, по правилам дипломатии, поскольку российская сторона не предоставила нам своего текста, то соответственно наша делегация не будет иметь директив по обсуждению этого текста, а это обязательно. Как у российской делегации есть свои директивы, так и должны быть и у нашей. Соответственно, российский текст будет обсуждаться только на следующем раунде", - подытожил он.
РФ до сих пор "готовит" меморандум о перемирии
Заметим, что разговоры о письменном оформлении видений относительно возможного перемирия страны договорились еще во время переговоров в Стамбуле 16 мая.
Впоследствии Кремль даже анонсировал подготовку так называемого "меморандума", а затем Россия предложила провести второй раунд переговоров 2 июня - снова в Стамбуле.
Однако, Россия уже вторую неделю оттягивает передачу документа Украине. Сначала звучали заявления, что меморандум передадут после проведения обмена 100 на 1000, но этого не произошло. Документ не передали даже после того, как Украина передала России свои предложения.
Сейчас уже звучат заявления, что Москва представит свой "меморандум" на следующих переговорах. Однако Украина требует, чтобы документ с предложениями РФ был предоставлен до 2 июня.
Министр иностранных дел Андрей Сибига отмечал, что это поможет сделать следующую встречу более предметной, а делегация будет иметь полномочия для обсуждения соответствующих позиций.
В то же время руководитель ОП Андрей Ермак в комментарии СМИ также заявил, что Украина готова к следующему раунду переговоров с РФ, но если только Москва предоставит "меморандум" заблаговременно.
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