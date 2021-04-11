"Не допустити транспортний колапс": в Харкові просять пільговиків не їздити в години пік

З 11 квітня Харків знаходиться в "червоній" зоні карантину . У зв'язку з цим з самого ранку співробітники поліції склали десятки протоколів на приватних перевізників за порушення правил перевезення пасажирів в умовах карантину.

Про це заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов у Facebook.

"Харків'яни, звертаюся до вас! Сьогодні в наших з вами силах не допустити транспортний колапс в місті. Переконливо прошу вас: будьте карантинні обмеження, будьте терпимішими один до одного, до водіїв, до всіх, хто допомагає організувати роботу громадського транспорту. Від цього зараз багато що залежить", - написав він.

Терехов також звернувся до пасажирів пільгових категорій і попросив по можливості не користуватися транспортом у ранкові та вечірні години пік.

"Це дасть нам можливість розвантажити транспорт в умовах карантину", - заявив він.

При цьому секретар міськради зазначив, що перевізники не будуть зменшувати кількість транспорту або скасовувати маршрути.

"Поліція продовжить стежити за дотриманням карантинних норм на багатолюдних транспортних терміналах, звідки харків'яни їдуть до станцій метро. Пасажири без масок в метрополітен допускатися не будуть. Без винятків", - наголосив він.