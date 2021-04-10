У Харкові посилили карантин: що заборонено
У Харкові з суботи, 10 квітня, почали діяти нові карантинні обмеження. Посилення карантину не торкнеться роботу метрополітену.
Детальніше про те, які обмеження будуть діяти в Харкові - в матеріалі РБК-Україна.
Так, відсьогодні в місті вводяться додаткові обмеження:
- кафе, бари і ресторани працюватимуть до 20:00;
- непродовольчі магазини до 20:00;
- на продовольчих ринках буде посилено контроль.
Також з наступного тижня учні 5-11 класів харківських шкіл переходять на дистанційне навчання. Учні 1-4 класів продовжать навчання в школах. Дитячі садки закривати не будуть.
Крім того, з 11 квітня Харків та Харківська область переходять у "червону" зону карантину. Як відомо, у цій зоні забороняється робота закладів громадського харчування (крім на винос та доставки), ТРЦ, закладів культури, спортзалів, фітнес-центрів та басейнів, відвідування закладів освіти та проведення масових заходів.
Водночас місцева влада вирішила з 11 квітня заборонити:
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних, спеціалізованих закладів та 1-4 класів шкіл;
- роботу закладів культури, зокрема, театрів і кінотеатрів;
- прийом відвідувачів в закладах громадського харчування (дозволяється робота на винос);
- діяльність непродовольчих ринків і магазинів.
Громадський транспорт зупиняти у Харкові поки що не планують.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Харківської області Любов Махота заявила, що пік коронавірусу в регіоні можливий через кілька тижнів. Після цього очікується зниження захворюваності.
Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові не зупинять роботу метро, навіть якщо місто потрапить в "червону" зону. Як зазначив секретар харківської міськради Ігор Терехов, він не готовий припиняти рух транспорту, "створюючи колапс".