У Харкові посилили карантин: що заборонено

У Харкові з суботи, 10 квітня, почали діяти нові карантинні обмеження . Посилення карантину не торкнеться роботу метрополітену.

Детальніше про те, які обмеження будуть діяти в Харкові - в матеріалі РБК-Україна.

Так, відсьогодні в місті вводяться додаткові обмеження:

кафе, бари і ресторани працюватимуть до 20:00;

непродовольчі магазини до 20:00;

на продовольчих ринках буде посилено контроль.

Також з наступного тижня учні 5-11 класів харківських шкіл переходять на дистанційне навчання. Учні 1-4 класів продовжать навчання в школах. Дитячі садки закривати не будуть.

Крім того, з 11 квітня Харків та Харківська область переходять у "червону" зону карантину. Як відомо, у цій зоні забороняється робота закладів громадського харчування (крім на винос та доставки), ТРЦ, закладів культури, спортзалів, фітнес-центрів та басейнів, відвідування закладів освіти та проведення масових заходів.

Водночас місцева влада вирішила з 11 квітня заборонити:

відвідування навчальних закладів, крім дошкільних, спеціалізованих закладів та 1-4 класів шкіл;

роботу закладів культури, зокрема, театрів і кінотеатрів;

прийом відвідувачів в закладах громадського харчування (дозволяється робота на винос);

діяльність непродовольчих ринків і магазинів.

Громадський транспорт зупиняти у Харкові поки що не планують.