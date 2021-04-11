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"Не допустить транспортный коллапс": в Харькове просят льготников не ездить в часы пик

Новина українською → Харьков , Воскресенье 11 апреля 2021 18:43
"Не допустить транспортный коллапс": в Харькове просят льготников не ездить в часы пик Фото: в Харькове просят льготников не ездить в транспорте в часы пик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С 11 апреля Харьков находится в "красной" зоне карантина. В связи с этим с самого утра сотрудники полиции составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров в условиях карантина.

Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в Facebook.

"Харьковчане, обращаюсь к вам! Сегодня в наших с вами силах не допустить транспортный коллапс в городе. Убедительно прошу вас: соблюдайте карантинные ограничения, будьте терпимее друг к другу, к водителям, ко всем, кто помогает организовать работу общественного транспорта. От этого сейчас многое зависит", - написал он.

Терехов также обратился к пассажирам льготных категорий и попросил по возможности не пользоваться транспортом в утренние и вечерние часы пик.

"Это даст нам возможность разгрузить транспорт в условиях карантина", - заявил он.

При этом секретарь горсовета отметил, что перевозчики не будут уменьшать количество транспорта или отменять маршруты.

"Полиция продолжит следить за соблюдением карантинных норм на многолюдных транспортных терминалах, откуда харьковчане едут к станциям метро. Пассажиры без масок в метрополитен допускаться не будут. Без исключений", - подчеркнул он.

Напомним, ранее главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота заявила, что пик коронавируса в регионе возможен через несколько недель. После этого ожидается снижение заболеваемости.

Кроме того, в Харькове не остановят работу метро, даже если город попадет в "красную" зону. Как отметил секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов, он не готов прекращать движение транспорта, "создавая коллапс".

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