У Харкові не планують закривати метро у випадку переходу в "червону зону"

У Харкові не зупинять роботу метро, навіть якщо місто потрапить в "червону зону". Також не відбудеться змін у роботі наземного транспорту.

Він зазначив, що необхідно стежити за дотриманням соціальної дистанції і карантинних заходів, однак роботу транспорту змінювати не варто.

“Що стосується транспорту. Моя категорична позиція - метрополітен я не закрию. Автобусні маршрути будуть ходити так, як і ходили... Припиняти рух транспорту і випускати пропуску, створювати колапс - я це не готовий зробити", - сказав Терехова.

Він також заявив, що ситуація з коронавірусом в Харкові "не критична" і додав, що в останні три дні є незначна тенденція до зниження захворюваності.

"Наступний тиждень подивимося динаміку і зрозуміємо, чи ми будемо посилювати якісь заходи, чи можна буде втримати ситуацію", - додав секретар міськради.