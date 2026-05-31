"Не булгаковский" Киев: где на Подоле искать козацкие следы

Главное: Заповедник переориентирует экскурсионные маршруты на Подоле, отказываясь от российских мифов в пользу исследования реальной украинской истории.

Козацкие следы на Подоле

"Исторически Киев - это и был Подол. После того, как в 1240 году орда Батыя разрушила Верхний город (где сейчас София и Золотые Ворота), он фактически не восстанавливался вплоть до второй половины XIX века", - говорит Маленков.

Веками весь Киев находился исключительно на Подоле. Наверху оставались только церкви, монастыри и одиночные дома людей, которые их обслуживали. А именно на Подоле, бурлила вся жизнь: заседал магистрат, правили войты, процветали ремесла, торговля и работал порт.

"Сейчас мы разрабатываем новую маркировку заповедника, которая будет четко указывать, что это - наше наследие. Мы привязываем экскурсионные маршруты к реальной украинской истории, без всяких Булгаковых, которыми годами пытались привязать Киев и особенно Подол к "русскому миру", - отмечает Маленков.

Эксперт делится локациями на Подоле, которые связаны с козацким прошлым.

Церковь Николая Притиска

Это памятник XVII-XVIII вв, его строительство поддерживала козацкая старшина, а активно развивал выдающийся киевский сотник Савва Туптало. Это один из наиболее хорошо сохранившихся образцов козацкого барокко.

Сейчас заповедник инициирует, чтобы площадь вокруг храма назвали в честь семьи Тупталов.

Храм Николая Притиска (фото: Википедия)

Флоровский монастырь

Это самый древний женский монастырь Киева, а его Трапазная церковь - одна из самых древних в стиле козацкого барокко на Подоле. На территории сохранились также корпуса конца ХІХ – начала ХХ ст.

В монастыре есть некрополь, в котором, вероятно, похоронена мама Ивана Мазепы - игуменья Мария-Магдалина.

В 1917 году монастырь был наиболее проукраинским: монахини шили хоругви для Богдановского полка имени Хмельницкого и предоставили часть Замковой горы под кладбище для погибших воинов-богдановцев.

Вознесенская церковь и колокольня Флоровского монастыря (фото: Википедия)

Колокольня церкви Николая Доброго

Почти на пересечении Андреевского спуска и Покровской улицы когда-то стояла пятикупольная церковь, которую возвел атаман Самойло Кошка. По легенде он дал обет святому Николаю, если освободится из турецкого плена, то отблагодарит святого. Он построил храм, но до наших дней дошла только колокольня.

"На месте церкви хотим создать современное экопространство в память об атамане. Мы уже провели конкурс на лучшие проекты и сейчас активно ищем меценатов для реализации", - говорит Маленков.

Колокольня церкви Николая Доброго (фото: guide.kyivcity.gov.ua)

Музей гетманства

Это одна из ключевых локаций, демонстрирующая преемственность козацкой традиции в городе. Музей расположен в памятнике ХVII-XVIII вв., в народе это сооружение называют "домом Мазепы".

Музей Гетманства (фото: guide.kyivcity.gov.ua)

Место последнего упокоения Сагайдачного

На Подоле на территории Могилянки ранее стоял Богоявленский собор, который возвели над фундаментом старой деревянной церкви, где якобы похоронен Петр Конашевич-Сагайдачный.

"Есть исторические свидетельства, что на этом месте сначала стояла деревянная церковь, в крипте которой похоронили гетмана. Недавно здесь проводили археологические раскопки, но захоронение Сагайдачного так и не нашли. Сейчас поиски остановили", - рассказал Маленков.

Информационная табличка о Богоявленском соборе (фото: РБК-Украина)

На этой локации уже установили информационную табличку о Богоявленском соборе, которая рассказывает об одной из страниц утраченного Киева. Сам храм большевики уничтожили в 1936-м.