Бесплатные экскурсии на День Киева 2026: куда пойти и что покажут впервые

Ко Дню Киева, который в этом году празднуют 30-31 мая, киевлян и гостей столицы приглашают на серию уникальных бесплатных экскурсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс руководителя ГИАЗ "Древний Киев" Романа Маленкова в Facebook .

Обе экскурсии 31 мая проведет лично руководитель заповедника Роман Маленков. Мероприятия являются бесплатными и открытыми для всех желающих. Регистрироваться на экскурсии не нужно, их организует заповедник совместно с и ОО "Украина Инкогнита".

30 и 31 мая экскурсии будут бесплатными

14:30 - "Флоровский монастырь" (ВПЕРВЫЕ). Место встречи: у входа в монастырь (ул. Фроловская, 6/8). Эксклюзивная премьерная экскурсия - участники увидят четыре храма, смогут подняться на закрытую для обычных посетителей колокольню и получат особый бонус от исследователей.

11:00 - "Михайловский Златоверхий монастырь". Место встречи: у входа в собор. В программе - посещение уникального музейного пространства "Надвратная церковь и Киев Х-ХІІІ вв.", а также спуск в огромный старинный монастырский погреб.

