"Не из Буковеля": в Раде подтвердили отравление среди народных депутатов

Несколько десятков народных депутатов действительно отравились. В то же время в Верховной Раде отрицают, что это произошло в Буковеле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в парламенте и издание "Укринформ".
Источник в Верховной Раде подтвердил отравление среди депутатов. По его словам, точно заболели около двух десятков депутатов.
"Высокая температура, рвота. Может быть и вирус, потому что не все ели в столовой, некоторые просто кофе или воду брали. Может кто-то из детского сада принес ротавирус, а не с Буковеля", - рассказал источник.
В пресс-службе Аппарата Верховной Рады рассказали "Укринформу", что в столовой парламента после сообщений об отравлении нардепов проводят проверки.
"После получения соответствующей информации начата проверка. Сейчас специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных пищевых продуктов. Отбираются образцы для проведения лабораторных исследований", - сказано в заявлении.
Отмечается, что предварительно рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции.
Напомним, сегодня народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада досрочно завершила пленарную неделю и не будет проводить голосований до 24 февраля. По его словам, в зале не хватило голосов для принятия решений.
Нардеп заявил, что причинами "пустого" зала является пребывание многих нардепов за границей, а также отравление некоторых из них. Он добавил, что в работе парламента объявлена пауза.
