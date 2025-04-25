"Не будьте как Чемберлен": Сикорский раскритиковал Дуду за слова об уступках Украины

Что сказал Дуда

Напомним, еще вчера, 24 апреля, президент Польши Анджей Дуда, что мир между Украиной и Россией должен свестись к тому, что ни одна сторона не сможет объявить свою победу.

В частности, он уточнил, что Украина должна будет "в определенном смысле пойти на уступки".

Также он добавил, что завершить войну можно только при условии давления со стороны США.

Это произошло после того, как Украина отказалась от идеи США о признании Крыма российским ради мира. Такая позиция Киева вызвала резкое недовольство у Вашингтона.

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