Украине придется пойти на определенные уступки в мирных переговорах с РФ, - Дуда
Будущее мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать компромиссы с обеих сторон. Поэтому Киеву придется пойти на определенные уступки.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Польши Анджей Дуда заявил во время интервью Euronews.
"Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир, по моему личному мнению, должен свестись к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что она выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет пойти на уступки", - сказал Дуда.
По его мнению, в случае достижения мирного соглашения с Россией, Украина, вероятно, будет вынуждена пойти на определенные уступки.
"Украина также должна будет в определенном смысле пойти на уступки, потому что это, вероятно, произойдет. В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе", - добавил президент Польши.
Дуда подчеркнул, что затяжная война несет потери как для Украины, так и для России. По его убеждению, только активная роль США способна приблизить завершение конфликта.
"Только американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь установить мир, который не будет комфортным ни для одной из сторон", - отметил польский президент.
План США по мирному соглашению между Украиной и РФ
Напомним, недавно издание The Washington Post написало, что США на переговорах с Украиной, Британией и Францией в Лондоне планируют представить свои предложения для мирного соглашения между Украиной и Россией.
В частности, речь должна была идти о том, что США могут признать Крым российским, также Вашингтон якобы предлагает отменить антироссийские санкции. На замену Россия должна будет прекратить все боевые действия, что будет означать фактическое замораживание войны.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любые разговоры о Крыме, ЗАЭС и НАТО - это спекуляции, поскольку безусловное прекращение огня является первым необходимым условием для начала любых содержательных переговоров Украины с Россией.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что публичный отказ Зеленского признавать Крым российским якобы вредит мирным переговорам.
По его словам, ситуация для Украины тяжелая, и если не будет мира, то через три года "можно потерять всю страну".
США в целом считают, что президент Украины Владимир Зеленский якобы движется не в том направлении в контексте мирного процесса.
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