"Не будьте як Чемберлен": Сікорський розкритикував Дуду за слова про поступки України

Що сказав Дуда

Нагадаємо, ще вчора, 24 квітня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що мир між Україною і Росією має звестися до того, що жодна сторона не зможе оголосити свою перемогу.

Зокрема, він уточнив, що Україна повинна буде "в певному сенсі піти на поступки".

Також він додав, що завершити війну можна тільки за умови тиску з боку США.

Це сталося після того, як Україна відмовилася від ідеї США про визнання Криму російським заради миру. Така позиція Києва викликала різке невдоволення у Вашингтона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.