"Не будьте как Чемберлен": Сикорский раскритиковал Дуду за слова об уступках Украины

Слова президента Польши Анджея Дуды об уступках Украины ради мира напоминают позицию экс-премьера Британии Невилла Чемберлена. Тот продвигал политику умиротворения с нацистами.

Как передает РБК-Украина , об этом в соцсети X написал глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В 1938 году он подписал Мюнхенское соглашение, позволив нацистской Германии захватить часть Чехословакии (Судетскую область), надеясь, что это остановит Гитлера и принесет мир.

Стоит заметить, что Невилл Чемберлен - премьер Великобритании в конце 1930-х годов. Он стал известен тем, что пытался избежать войны с Адольфом Гитлером, соглашаясь на уступки.

"Я советую президенту Дуде не действовать как Чемберлен в этой войне", - отметил польский министр.

Что сказал Дуда

Напомним, еще вчера, 24 апреля, президент Польши Анджей Дуда, что мир между Украиной и Россией должен свестись к тому, что ни одна сторона не сможет объявить свою победу.

В частности, он уточнил, что Украина должна будет "в определенном смысле пойти на уступки".

Также он добавил, что завершить войну можно только при условии давления со стороны США.

Это произошло после того, как Украина отказалась от идеи США о признании Крыма российским ради мира. Такая позиция Киева вызвала резкое недовольство у Вашингтона.

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