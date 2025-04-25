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"Не будьте як Чемберлен": Сікорський розкритикував Дуду за слова про поступки України

П'ятниця 25 квітня 2025 15:45
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"Не будьте як Чемберлен": Сікорський розкритикував Дуду за слова про поступки України Фото: Радослав Сікорський, голова МЗС Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Слова президента Польщі Анджея Дуди про поступки України заради миру нагадують позицію експрем'єра Британії Невілла Чемберлена. Той просував політику умиротворення з нацистами.

Як передає РБК-Україна, про це в соцмережі X написав глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Я раджу президенту Дуді не діяти як Чемберлен у цій війні", - зазначив польський міністр.

Варто зауважити, що Невілл Чемберлен - прем'єр Великої Британії наприкінці 1930-х років. Він став відомий тим, що намагався уникнути війни з Адольфом Гітлером, погоджуючись на поступки.

У 1938 році він підписав Мюнхенську угоду, дозволивши нацистській Німеччині захопити частину Чехословаччини (Судетську область), сподіваючись, що це зупинить Гітлера і принесе мир.

Що сказав Дуда

Нагадаємо, ще вчора, 24 квітня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що мир між Україною і Росією має звестися до того, що жодна сторона не зможе оголосити свою перемогу.

Зокрема, він уточнив, що Україна повинна буде "в певному сенсі піти на поступки".

Також він додав, що завершити війну можна тільки за умови тиску з боку США.

Це сталося після того, як Україна відмовилася від ідеї США про визнання Криму російським заради миру. Така позиція Києва викликала різке невдоволення у Вашингтона.

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