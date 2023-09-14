НБУ снизил учетную ставку второй раз подряд из-за замедления инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 22,0% до 20% годовых с 15 сентября 2023 года. Таким образом, НБУ продолжил цикл снижения учетной ставки, начатый в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube .

НБУ снизил учетную ставку до 22% в июле после того, как держал ее на уровне 25% больше года.

Как отметил Пышный, дальнейшее замедление инфляции и способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость позволяют продолжить цикл снижения ставки при сохранении достаточной привлекательности гривневых сбережений.

"Такой шаг поддержит восстановление экономики и не будет создавать угроз для макрофинансовой стабильности", - сказал он.

Инфляция в Украине

Напомним, что потребительские цены в Украине снижаются второй месяц подряд. В августе 2023 года по сравнению с июлем цены упали на 1,4%. Годовая инфляция (к августу прошлого года) замедлилась до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.

По данным НБУ, потребительская инфляция в Украине в августе замедлилась благодаря расширению предложения продуктов питания, а также улучшению ожиданий сохранения курсовой устойчивости.

НБУ значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидает, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%.

Учетная ставка

Отметим, учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Посредственно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, посредством которого НБУ влияет уровень инфляции, есть учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции за 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.