НБУ знизив облікову ставку вдруге поспіль через уповільнення інфляції

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 22,0% до 20,0% річних з 15 вересня 2023 року. Таким чином, НБУ продовжив цикл зниження облікової ставки, розпочатий у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

НБУ знизив облікову ставку до 22% у липні після того, як тримав її на рівні 25% більше року.

Як зазначив Пишний, подальше сповільнення інфляції та спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість дають змогу продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень.

"Такий крок підтримає відновлення економіки та водночас не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності", - сказав він.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль. У серпні 2023 року, порівняно з липнем, ціни впали на 1,4%. Річна інфляція (до серпня минулого року) сповільнилася до 8,6%. Це мінімальне значення із квітня 2021 року.

За даними НБУ, споживча інфляція в Україні в серпні сповільнилася завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування, а також поліпшенню очікувань збереження курсової стійкості.

НБУ значно покращив прогноз щодо інфляції. НБУ очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%.

Облікова ставка

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції за 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.