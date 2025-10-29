НБУ снизил курс доллара на 7 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс доллара к гривне – на 7 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 30 октября 2025 года установлен на таком уровне: 48,8657 гривны за 1 доллар (-0,07 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составляет 48,8657 гривны за 1 евро (-0,11 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс снизился на 3 и копейки до 42,00-42,03 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 28 октября.
udinform.com
На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 28 октября снизился на 4 копейки до 42,27 гривны. Евро, в свою очередь, подешевел на 6 копеек. На наличном рынке его курс составляет 49,32 гривны.
Прогноз курса доллара
Несмотря на сезонный рост спроса на валюту, Нацбанк контролирует рынок, пояснил директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его прогнозам до 2 ноября курс доллара будет колебаться в пределах от 41,50 до 42 гривен.
Замедление темпов инфляции может позволили Нацбанку незначительно ослабить гривну относительно доллара, считают в "Ощадбанке". На конец года курс американской валюты будет колебаться в диапазоне 41,50–42,70 гривны за доллар, отметил руководитель проектов и программ инвестиционного направления банка Сергей Ляшенко.