НБУ знизив курс долара на 7 копійок

Україна, Середа 29 жовтня 2025 16:28
UA EN RU
НБУ знизив курс долара на 7 копійок Курс долара знизився на 7 копійок (фото Freepik)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні – на 7 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 30 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0115 гривні за 1 долар (-0,07 грн).

НБУ знизив курс долара на 7 копійок

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 48,8657 гривні за 1 євро (-0,11 грн).

НБУ знизив курс долара на 7 копійок

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс знизився на 3 копійки до 42,00-42,03 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 28 жовтня.

НБУ знизив курс долара на 7 копійок

udinform.com

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 28 жовтня знизився на 4 копійки до 42,27 гривні. Євро, своєю чергою, подешевшав на 6 копійок. На готівковому ринку його курс становить 49,32 гривні.

Прогноз курсу долара

Попри сезонне зростання попиту на валюту, Нацбанк контролює ринок, пояснив директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банка" Тарас Лєсовий. За його прогнозами до 2 листопада курс долара коливатиметься в межах від 41,50 до 42 гривень.

Уповільнення темпів інфляції може дозволили Нацбанку незначно послабити гривню щодо долара, вважають в "Ощадбанку". На кінець року курс американської валюти коливатиметься в діапазоні 41,50-42,70 гривні за долар, зазначив керівник проєктів і програм інвестиційного напряму банку Сергій Ляшенко.

Україна отримує значну фінансову допомогу від партнерів, а золотовалютні резерви знаходяться на рекордних рівнях, що допомагає компенсувати значні коливання курсу, пояснила директор аналітичного департаменту та головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан.

