НБУ знизив курс долара на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні – на 7 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 28 жовтня знизився на 4 копійки до 42,27 гривні. Євро, своєю чергою, подешевшав на 6 копійок. На готівковому ринку його курс становить 49,32 гривні.

На міжбанку сьогодні курс знизився на 3 копійки до 42,00-42,03 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 28 жовтня.

Офіційний курс долара на 30 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0115 гривні за 1 долар (-0,07 грн).

Прогноз курсу долара

Попри сезонне зростання попиту на валюту, Нацбанк контролює ринок, пояснив директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банка" Тарас Лєсовий. За його прогнозами до 2 листопада курс долара коливатиметься в межах від 41,50 до 42 гривень.

Уповільнення темпів інфляції може дозволили Нацбанку незначно послабити гривню щодо долара, вважають в "Ощадбанку". На кінець року курс американської валюти коливатиметься в діапазоні 41,50-42,70 гривні за долар, зазначив керівник проєктів і програм інвестиційного напряму банку Сергій Ляшенко.

Україна отримує значну фінансову допомогу від партнерів, а золотовалютні резерви знаходяться на рекордних рівнях, що допомагає компенсувати значні коливання курсу, пояснила директор аналітичного департаменту та головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан.