Валютный рынок в конце октября: какими будут курсы доллара и евро

Несмотря на сезонный рост спроса на валюту, Нацбанк контролирует рынок. Доллар останется в пределах 42 гривен, курс евро не превысит 49 гривен

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков

Ситуация на межбанке останется контролируемой

По словам эксперта, несмотря на давление МВФ с требованием девальвации гривны, ситуация остается стабильной. Спрос на валюту не демонстрирует резких всплесков, а Национальный банк имеет достаточно инструментов, чтобы удержать рынок под контролем.

На безналичном рынке ожидается рост спроса со стороны импортеров, однако он лишь на 10-15% будет превышать предложение. В то же время НБУ, придерживаясь стратегии "управляемой гибкости", продолжит сбалансировать рынок через валютные интервенции. Их объем, по оценкам, не превысит 800 млн долларов.

Наличный рынок будет реагировать умеренно

Спрос на наличную валюту также может немного вырасти, что приведет к незначительному повышению курса продажи. Обменники могут расширить спред между покупкой и продажей до 0,7-1 грн, но это не станет долгосрочным трендом.

Как и раньше, наличный рынок будет ориентироваться на курсы межбанка, добавляя комиссию или небольшую "страховую" надбавку.

Влияние энергетических рисков и курс евро

Общая ситуация на рынке остается чувствительной из-за рисков, связанных с энергетическими атаками и подготовкой к зиме. Это может влиять на психологические настроения участников рынка, отмечает Лесовой.

Курс евро будет формироваться под влиянием соотношения доллар/евро на мировых рынках и останется в пределах 48-49 грн. При стабильном курсе доллара евро не выйдет за пределы 49 грн.

Прогноз валютных коридоров

В период с 27 октября по 2 ноября ожидаются следующие курсовые пределы:

межбанк: 41,6-42 грн/доллар и 48-49 грн/евро;

наличный рынок: 41,5-42 грн/доллар и 48-49,5 грн/евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1-0,15 грн, а недельные отклонения не превысят 1-1,5%.

Несмотря на сезонный рост спроса и риски зимы, существенных колебаний курса не прогнозируется. НБУ продолжит удерживать рынок стабильным, используя валютные интервенции, констатировал эксперт.