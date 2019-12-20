У НБУ не знають межі зміцнення гривні

Фото: Емал Бахтарі (knute.edu.ua)

Хоча українці вірять, що гривня скоро знову почне дешевшати, необов'язково відбудеться саме так

В умовах плаваючого курсоутворення ніхто напевне не скаже, де межа зміцнення гривні до долара. Про це заявив керівник проектів та програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Бахтарі, курс визначають попит і пропозиція валюти на ринку, а поведінку тисячі тисяч гравців передбачити неможливо.

Він нагадав, що в українців низька довіра до національної валюти через низку криз. "Тому є міф, що після тривалого зміцнення гривні обов’язково має бути стрибок, пружина вискочить і гривня стрімко здешевшає. Але це не так. Центробанк не маніпулює курсом, дисбаланси не накопичуються. Тому курс плавно змінюється залежно від умов на ринку", - сказав він.

Представник НБУ зазначив, що в економіці є ті, хто виграє від здешевлення гривні, проте є й ті, хто виграє від її зміцнення.

"Коли курс девальвує, виграють експортери, адже вони отримують більше гривні за один долар. Але звичайні люди втрачають, адже їм стає дорожче купувати імпортні товари, дорожче їздити за кордон, платити за газ та бензин. Коли гривня зміцнюється, експортери втрачають, але виграє решта країни, яка споживає імпортні товари. Плаваючий курс урівноважує інтереси цих двох сторін", - додав він.

Нагадаємо, за даними Ради НБУ, головними причинами зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році були приплив портфельних інвестицій (спекулятивного капіталу) нерезидентів на ринок ОВДП; сприятливі умови торгівлі; високий врожай сільськогосподарських культур.

Зазначимо, за даними НБУ, зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, - відображення стану платіжного балансу України.