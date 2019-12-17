ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ назвав причину зміцнення гривні

Новини » Економіка     17.12.2019 - 15:12
НБУ назвав причину зміцнення гривні
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

З початку 2019 року до України зайшло більше валюти, ніж було виведено

Зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається у 2019 році, - відображення стану платіжного балансу України. Про це йдеться у новому "Звіті про фінансову стабільність" Національного банку України.

Як зазначається в документі, дефіцит поточного рахунку тривалий час залишається в прийнятних межах та навіть скорочується відносно ВВП.

"Зміцнення гривні не призвело до його розширення за підсумками 10 місяців 2019 року. Незначне збільшення від’ємного сальдо торгівлі товарами, зумовлене, зокрема, разовими факторами, було нівельоване нижчими обсягами виплат дивідендів, збільшенням грошових переказів та зростанням експорту послуг", - йдеться у звіті.

НБУ назвав причину зміцнення гривні

За даними НБУ, за 11 місяців 2019 року обсяг чистої купівлі валюти з боку НБУ становив 5 млрд доларів, перевищивши більш ніж утричі минулорічний показник, і є найвищим з 2007 року. Вкладення нерезидентів в ОВДП за цей самий період зросли на 3,7 млрд доларів.

НБУ назвав причину зміцнення гривні

За плаваючого курсоутворення НБУ не протидіє фундаментальним ринковим тенденціям. Валютні інтервенції лише згладжують тимчасові дисбаланси, стримуючи амплітуду та швидкість зміни валютного курсу, але не змінюють напрям його руху, нагадали в НБУ.

Експерти НБУ вважають, що основними ризиками для платіжного балансу залишається зупинка транзиту російського газу та погіршення умов торгівлі.

"У поєднанні з можливим звуженням глобальної ліквідності на світових ринках це може негативно вплинути на його показники та змінити тенденції валютного ринку", - йдеться у звіті.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, містить більше позитивних наслідків ніж негативних.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 грудня члени правління Національного банку України і міністри економічного блоку уряду обговорили монетарну політику в рамках Меморандуму про взаємодію, підписаного в жовтні. У рамках зустрічі мова йшла переважно про зміцненні курсу гривні та його вплив на інфляцію й економічне зростання.

Курс долара продовжив зниження Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїниКурс гривніКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся