НБУ значно знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 39 копійок

Національний банк України (НБУ) на 19 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 39 копійок до 27,84 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 серпня встановлено на такому рівні: 2784,8218 гривні за 100 євро (-38,5423 грн).

При цьому курс євро на 16 серпня становить 2823,3641 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня 2019 року, на готівковому ринку курс євро в продажу знизився на 25 копійок до 28,26 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,76 (28,02 - 15 серпня), продажу - 28,26 (28,51 - 15 серпня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 27,90 гривень за євро. Курс покупки становить 27,86 гривень за євро.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 19 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,14 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 серпня встановлено на такому рівні: 2514,2848 гривень за 100 доларів (-17,8803 гривень).