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НБУ значительно снизил официальный курс евро

Новости » Финансы    16.08.2019 - 17:55
НБУ значительно снизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 39 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 39 копеек до 27,84 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 августа установлен на таком уровне: 2784,8218 гривны за 100 евро (-38,5423 грн).

При этом курс евро на 16 августа составляет 2823,3641 гривны за 100 евро.

НБУ значительно снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 16 августа 2019 года, на наличном рынке курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 28,26 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,76 (28,02 - 15 августа), продажи - 28,26 (28,51 - 15 августа) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 27,90 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,86 гривен за евро.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 19 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,14 гривен за доллар, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 августа установлен на таком уровне: 2514,2848 гривен за 100 долларов (-17,8803 гривен).

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