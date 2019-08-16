Курс долара трохи зріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 16 серпня 2019 року підвищився на 1 копійку до 25,19 гривень за долар, курс купівлі-до 25,16 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 27,90 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1600 - 25,1900 грн/долар, євро 27,8697 - 27,9004 грн/євро, російський рубль 0,3786 - 0,3792 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1600 25,1900 EUR/UAH 27,8697 27,9004 RUB/UAH 0,3786 0,3792

Нагадаємо, 15 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1500 - 25,1800 грн/долар, євро 27,9466 - 27,9855 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3809 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 19 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,14 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 серпня встановлено на такому рівні: 2514,2848 гривень за 100 доларів (-17,8803 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 16 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 15 копійок до 25,34 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 25 копійок до 28,26 гривень за долар.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,07 (25,23 - 15 серпня), продажу - 25,34 (25,49 - 15 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,76 (28,02 - 15 серпня), продажу - 28,26 (28,51 - 15 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,52 (3,56 - 15 серпня), продажу 3,92 (3,96 - 15 серпня) грн за 10 рублів.