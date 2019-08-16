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Курс долара трохи зріс на міжбанку

Новини » Фінанси    16.08.2019 - 17:30
Курс долара трохи зріс на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 16 серпня 2019 року підвищився на 1 копійку до 25,19 гривень за долар, курс купівлі-до 25,16 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 27,90 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1600 - 25,1900 грн/долар, євро 27,8697 - 27,9004 грн/євро, російський рубль 0,3786 - 0,3792 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,1600

25,1900

EUR/UAH

27,8697

27,9004

RUB/UAH

0,3786

0,3792

Курс долара трохи зріс на міжбанку

Нагадаємо, 15 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1500 - 25,1800 грн/долар, євро 27,9466 - 27,9855 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3809 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 19 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,14 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 серпня встановлено на такому рівні: 2514,2848 гривень за 100 доларів (-17,8803 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 16 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 15 копійок до 25,34 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 25 копійок до 28,26 гривень за долар.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,07 (25,23 - 15 серпня), продажу - 25,34 (25,49 - 15 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,76 (28,02 - 15 серпня), продажу - 28,26 (28,51 - 15 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,52 (3,56 - 15 серпня), продажу 3,92 (3,96 - 15 серпня) грн за 10 рублів.

Курс долара 16 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ Курс долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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