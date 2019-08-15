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НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    15.08.2019 - 17:48
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 16 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 1 копійку до 28,23 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 серпня встановлено на такому рівні: 2823,3641 гривні за 100 євро (-1,5295 грн).

При цьому курс євро на 15 серпня становить 2824,8936 гривні за 100 євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня 2019 року, на готівковому ринку курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 28,51 гривень за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,02 (27,98 - 14 серпня), продажу - 28,51 (28,47 - 14 серпня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 22 копійки до 27,98 гривень за євро. Курс покупки становить 27,94 гривень за євро.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 16 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,32 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 серпня встановлено на такому рівні: 2532,1651 гривень за 100 доларів (+7,2334 гривень).

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