НБУ значно знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 28 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,48 грн/долар, що на 28 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 березня встановлено на такому рівні: 2648,1142 гривень за 100 доларів (-28,1234 гривень).

При цьому курс долара на 6 березня становить 2676,2376 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 6 березня склало 26,48 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,4884 гривень за долар, що на 29 копійок нижче, ніж встановлений 5 березня (26,7713 за долар).

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 6 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 12 копійок до 26,51 грн/долар, курс купівлі до 26,47 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 19 копійок до 29,97 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 25 копійок до 26,66 гривень за долар, купівлі на 30 копійок до 26,42 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 26 копійок до 30,33 гривень за євро.