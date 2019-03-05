НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 6 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,76 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 березня встановлено на такому рівні: 2676,2376 гривень за 100 доларів (-6,4707 гривень).

При цьому курс долара на 5 березня становить 2682,7083 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 5 березня склало 26,77 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,7713 гривень за долар, що на 5 копійок нижче, ніж встановлений 4 березня (26,8206 за долар).

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 5 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 26,82 грн/долар, курс купівлі до 26,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 30,36 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,91 гривень за долар, купівлі на 2 копійки до 26,72 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 10 копійок до 30,59 гривень за євро.