Євро на міжбанку впав нижче рівня 30 грн/євро

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро значно знизилися на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 6 березня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 12 копійок до 26,51 грн/долар, курс купівлі до 26,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 19 копійок до 29,97 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в 26,4700 - 26,5100 грн/долар, євро 29,9296 - 29,9722 грн/євро, російський рубль 0,4017 - 0,4027 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4700 26,5100

EUR/UAH 29,9296 29,9722

RUB/UAH 0,4017 0,4027

Нагадаємо, 5 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6000 - 26,6300 грн/долар, євро 30,1298 - 30,1611 грн/євро, російський рубль 0,4043 - 0,4050 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,76 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 березня встановлено на такому рівні: 2676,2376 гривень за 100 доларів (-6,4707 гривень).