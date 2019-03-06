НБУ значно знизив довідковий курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 29 копійок

Довідкове значення курсу долара на 6 березня склало 26,48 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,4884 гривень за долар, що на 29 копійок нижче, ніж встановлений 5 березня (26,7713 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 6 березня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 12 копійок до 26,51 грн/долар, курс купівлі до 26,47 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 19 копійок до 29,97 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 25 копійок до 26,66 гривень за долар, купівлі на 30 копійок до 26,42 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 26 копійок до 30,33 гривень за євро.