Курс долара стабілізувався на міжбанку після зростання напередодні

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Долар знаходиться вище рівня 26,50 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу залишився на рівні 26,56 грн/долар, курс купівлі - 26,52 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 29,99 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,5200 - 26,5600 грн/долар, євро 29,9490 - 29,9915 грн/євро, російський рубль 0,4042 - 0,4052 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,5200 26,5600

EUR/UAH 29,9490 29,9915

RUB/UAH 0,4042 0,4052

Нагадаємо, 12 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,5300 - 26,5600 грн/долар, євро 29,9046 - 29,9357 грн/євро, російський рубль 0,4036 - 0,4042 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,35 грн/долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 березня встановлено на такому рівні: 2635,9553 гривень за 100 доларів (+4,7598 гривень).