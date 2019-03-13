ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара стабілізувався на міжбанку після зростання напередодні

Новини » Фінанси    13.03.2019 - 10:37
Курс долара стабілізувався на міжбанку після зростання напередодні
Фото: колаж (Pixabay)

Долар знаходиться вище рівня 26,50 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу залишився на рівні 26,56 грн/долар, курс купівлі - 26,52 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 29,99 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,5200 - 26,5600 грн/долар, євро 29,9490 - 29,9915 грн/євро, російський рубль 0,4042 - 0,4052 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,5200    26,5600

EUR/UAH     29,9490    29,9915

RUB/UAH     0,4042      0,4052

Курс долара стабілізувався на міжбанку після зростання напередодні

Нагадаємо, 12 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,5300 - 26,5600 грн/долар, євро 29,9046 - 29,9357 грн/євро, російський рубль 0,4036 - 0,4042 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,35 грн/долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 березня встановлено на такому рівні: 2635,9553 гривень за 100 доларів (+4,7598 гривень).

Міжбанк закрився різким зростанням долара та євро НБУ підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся