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НБУ підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    12.03.2019 - 16:00
НБУ підвищив офіційний курс долара
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара виріс на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 13 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,35 грн/долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 березня встановлено на такому рівні: 2635,9553 гривень за 100 доларів (+4,7598 гривень).

При цьому курс долара на 12 березня становить 2631,1955 гривень за 100 доларів.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 12 березня склало 26,35 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,3544 гривень за долар, що на 5 копійок вище, ніж встановлений 11 березня (26,3088 за долар).

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку12 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 26,34 грн/долар, курс купівлі до 26,32 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 29,68 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,55 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 26,32 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,99 гривень за євро.

Курс долара трохи зріс на міжбанку НБУ підвищив довідковий курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс гривнікурс НБУ
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