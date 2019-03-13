ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ різко підвищив довідковий курс долара

Новини » Фінанси    13.03.2019 - 12:30
НБУ різко підвищив довідковий курс долара
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара виріс на 33 копійки

Довідкове значення курсу долара на 13 березня склало 26,68 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,6830 гривень за долар, що на 33 копійки вище, ніж встановлений 12 березня (26,3544 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 13 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу залишився на рівні 26,56 грн/долар, курс купівлі - 26,52 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 29,99 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 30 копійок до 26,85 гривень за долар, купівлі на 20 копійок до 26,52 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 40 копійок до 30,39 гривень за євро.

Курс долара стабілізувався на міжбанку після зростання напередодні Міжбанк закрився різким зростанням долара та євро
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся