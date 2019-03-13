Долар і євро значно виросли на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 30 копійок, євро на 40 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 30 копійок до 26,85 гривень за долар, купівлі на 20 копійок до 26,52 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 40 копійок до 30,39 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,20 - 26,80 (26,00 - 26,50 - 12 березня), продажу 26,75 - 27,00 (26,40 - 26,80 - 12 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,52 (26,32 - 12 березня), продажу - 26,85 (26,55 - 12 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,40 - 30,20 (29,20 - 29,90 - 12 березня), продажу 30,00 - 30,75 (29,75 - 30,45 - 12 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,85 (29,55 - 12 березня), продажу - 30,39 (29,99 - 12 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,53 - 4,03 (2,52 - 3,98 - 12 березня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 12 березня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,70 - 12 березня), продажу 4,10 (4,08 - 12 березня) грн за 10 рублів.