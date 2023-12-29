НБУ впервые поднял курс доллара выше 38 гривен
Национальный банк Украины (НБУ) снова повысили курс доллара по итогам торгов на межбанке. Доллар подорожал до нового исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 1 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,002 гривен за 1 доллар (+0,0196 грн).
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Курс евро составит 41,996 гривен за 1 евро (-0,2119 грн). Это ниже исторического максимума. Однако курс определяется котировками пары евро/доллар на международном рынке и не зависит от НБУ.
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На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 38,02-38,04 грн/доллар (покупка-продажа).
udinform.com
На наличном рынке с утра курс вырос на 45 копеек до 38,85 грн/доллар, а во второй половине дня поднялся до 39,05 грн/доллар.
Ситуация на рынке в конце года
Таким образом, официальный курс доллара с начала декабря вырос на 4,5% с 36,38 до 38,0 грн/доллар и почти каждый день обновлял рекорды.
Рост спроса на валюту в конце года был ожидаемым для Национального банка Украины, который в ответ ослабил гривну. Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.
Ожидается, что в начале 2024 года Национальный банк продолжит активно влиять на валютный рынок и постепенно ослаблять гривну. На межбанке курс может составить 37,70-38,50 грн/доллар, на наличном рынке - плюс еще 50-60 копеек.