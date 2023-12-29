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НБУ вперше підняв курс долара вище 38 гривень

Україна, П'ятниця 29 грудня 2023 15:53
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НБУ вперше підняв курс долара вище 38 гривень Фото: курс долара зріс до 38 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар подорожчав до нового історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,002 гривень за 1 долар (+0,0196 грн).

НБУ вперше підняв курс долара вище 38 гривень

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,996 гривень за 1 євро (-0,2119 грн). Це нижче за історичний максимум. Однак курс визначається котируваннями пари євро/долар на міжнародному ринку та не залежить від НБУ.

НБУ вперше підняв курс долара вище 38 гривень

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 2 копійки до 38,02-38,04 грн/долар (купівля-продаж).

НБУ вперше підняв курс долара вище 38 гривень

udinform.com

На готівковому ринку зранку курс зріс на 45 копійок до 38,85 грн/долар, а в другій половині дня піднявся до 39,05 грн/долар.

Ситуація на ринку наприкінці року

Таким чином, офіційний курс долара з початку грудня зріс на 4,5% з 36,38 до 38,0 грн/долар і майже щодня оновлював рекорди.

Зростання попиту на валюту наприкінці року було очікуваним для Національного банку України, який у відповідь послабив гривню. Глава НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року.

Очікується, що на початку 2024 року Національний банк продовжить активно впливати на валютний ринок та поступово послаблювати гривню. На міжбанку курс може становити 37,70-38,50 грн/долар, на готівковому ринку - плюс ще 50-60 копійок.

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