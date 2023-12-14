Новый тренд: глава НБУ пояснил рост курса доллара в последнее время

Курс доллара вырос на межбанке за последние недели из-за смены тренда. Это обычная сезонность, которая до войны наблюдалась каждый год.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который транслировался на Youtube .

"Сейчас мы являемся свидетелями уже привычного довоенного для нас процесса, когда сезонность или потребность в валюте растет, ведь происходит усвоение тех расходов, которые в течение года, возможно, накапливались и, как обычно, не успевали их реализовать", - сказал он.

Как отметил глава НБУ, "это привычный нормальный процесс", к которому стремился НБУ, переходя к управляемой гибкости курса.

Пышный отметил, что осенью на рынке преобладала тенденция к укреплению гривны, которая была обусловлен балансом спроса и предложения. "Со второй половины ноября этот баланс изменился, и мы стали другого тренда", - сказал он.

Глава НБУ уверяет, что, несмотря на значительное присутствие центробанка на рынке, курс все же определяется балансом на рынке.

"Национальный банк присутствует на рынке, чтобы срезать те колебания, которые считает опасными для курсовой устойчивости", - сказал он.

Напомним, курс доллара на межбанке достигал минимума 36 гривен в конце ноября. В то же время, НБУ с 1 декабря снял все ограничения для банков на продажу наличной валюты. С этого времени курс доллара на межбанке (и официальный) вырос до 37 гривен. В то же время, на наличном рынке курс падает, поскольку банки могут покупать валюту у НБУ по низкому курсу и продавать населению.

В конце 2023 года ожидается рост курса доллара к гривне, когда традиционно увеличиваются бюджетные расходы, оказывающие давление на гривну.